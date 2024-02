Cinghiali e peste suina: a guadagnarci è sempre la caccia

(Di sabato 24 febbraio 2024) di Katia Impellittiere È una storia emblematica quella del legame tra ie l’espansione dellain Italia. Un percorso che permette di comprendere come sia possibile che la causa di un presunto problema possa diventare la sua presunta soluzione. Parliamo di una strategia precisa ed efficace che ha ricavato un’occasione straordinaria anche dalle zoonosi, dalle mini pandemie che, hanno spesso se nonuna relazione diretta con l’attività umana. Per decenni itori, direttamente o attraverso soggetti comunque collegati, hanno promosso l’allevamento e l’immissione di, ora vietata ma ancora ampiamente diffusa, provenienti da ceppi dell’Europa orientale, caratterizzati da esemplari molto più grandi e prolifici. (Fig.1) Grazie a questo la specie si è diffusa, e si è iniziato ...

