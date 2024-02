Cina svela nomi dei veicoli per l’esplorazione lunare con equipaggio

Pechino, 24 feb – (Xinhua) – La China Manned Space Agency (CMSA) ha svela to oggi i nomi dei nuovi veicoli per le future missioni esplorative lunari con ... (romadailynews)

Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza ... (ilfattoquotidiano)