Cina, inferno di lamiere in autostrada: il tamponamento da record

(Di sabato 24 febbraio 2024) Oltre cento veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi-inall'altezza di Suzhou, città che si trova nella provincia dello Jiangsu, a ovest di Shanghai, in. L'incidente, secondo quanto riferito dalle autorità, è avvenuto la mattina di venerdì 24 febbraio ed è stato causato dal fondo ghiacciato della strada. Diverse persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale. Queste immagini sono state diffuse dall'emittente statale cinese CCTV. Altri filmati, condivisi sui social media, hanno mostrato diverse auto coinvolte nel, di cui una inclinata in alto, su una strada con segni visibili di ghiaccio. Secondo la CCTV, un'ondata di freddo ha colpito ladal 15 febbraio, causando nevicate e gelate in diverse province.