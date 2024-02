Cina: danza del drago per la Festa delle lanterne nel Guizhou – Laziotv

Taijiang, 24 feb – (Xinhua) – Persone partecipano a uno spettacolo “Wulong Xuhua” per celebrare la Festa delle lanterne nella contea di ... (romadailynews)

Taijiang, 24 feb – (Xinhua) – Persone partecipano a uno spettacolo “Wulong Xuhua” per celebrare la Festa delle lanterne nella contea di ... (romadailynews)

Taijiang, 24 feb – (Xinhua) – Persone partecipano a uno spettacolo “Wulong Xuhua” per celebrare la Festa delle lanterne nella contea di ... (romadailynews)

Cina: Festa delle lanterne a Putian con un cittadino danese: Putian, 24 feb – (Xinhua) – Niklas, che proviene dalla Danimarca, si e’ immerso nelle vibranti celebrazioni della Festa delle lanterne con la sua famiglia a Putian, nella provincia cinese ... romadailynews

Cina: danza del drago per la Festa delle lanterne nel Guizhou (2): Taijiang, 24 feb - (Xinhua) - Persone partecipano a uno spettacolo "Wulong Xuhua" per celebrare la Festa delle lanterne nella contea di Taijiang, nella ... romadailynews

Capodanno cinese 2024 in Olanda, festa ufficiale a L’Aia: Il Capodanno cinese 2024 in Olanda verrà inaugurato questo fine settimana a Chinatown a L’Aia, nonostante di regola il Capodanno sia iniziato il 10 febbraio. Ma la festa in Cina dura quindici giorni e ... 31mag.nl