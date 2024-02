Cina | celebrazioni per la Festa delle lanterne 3

Cina: celebrazioni per Anno del loong, antico e nuovo coesistono

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pechino, 24 feb – (Xinhua) – Persone visitano una fierain celebrazione dellaad Haikou, nella provincia cinese meridionale di Hainan, il 23 febbraio 2024. Persone in tutto il Paese festeggiano la, che quest’anno e’ caduta il 24 febbraio, in un’atmosfera festosa e vivace. (Xin) Agenzia Xinhua

Pechino, 23 feb – (Xinhua) – Persone si esibiscono nella danza del drago per celebrare l’imminente Festa delle lanterne nel distretto di ... (romadailynews)

Cina: Festa delle lanterne a Putian con un cittadino danese: Putian, 24 feb – (Xinhua) – Niklas, che proviene dalla Danimarca, si e’ immerso nelle vibranti celebrazioni della Festa delle lanterne con la sua famiglia a Putian, nella provincia cinese ... romadailynews

Capodanno cinese 2024 in Olanda, festa ufficiale a L’Aia: Il Capodanno cinese 2024 in Olanda verrà inaugurato questo fine settimana a Chinatown a L’Aia, nonostante di regola il Capodanno sia iniziato il 10 febbraio. Ma la festa in Cina dura quindici giorni e ... 31mag.nl

I fatti del giorno - Nord Africa (5): Lo riferisce il ministero degli Esteri tunisino in una nota. Nel corso del colloquio, Ammar ha espresso i suoi auguri alla Cina in occasione della celebrazione del capodanno cinese. Inoltre, il ... agenzianova