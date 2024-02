Cina | celebrazioni per la Festa delle lanterne 2

Cina: celebrazioni per Anno del loong, antico e nuovo coesistono

(Di sabato 24 febbraio 2024) Harbin, 24 feb – (Xinhua) – Turisti osservanosulla Via centrale ad Harbin, nella provincia cinese nord-orientale dello Heilongjiang, il 24 febbraio 2024. Persone in tutto il Paese festeggiano la, che quest’anno e’ caduta il 24 febbraio, in un’atmosfera festosa e vivace. (Xin) Agenzia Xinhua