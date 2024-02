Cina | celebrazioni per la Festa delle lanterne 1

Cina: celebrazioni per Anno del loong, antico e nuovo coesistono

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pechino, 24 feb – (Xinhua) – Turisti osservano una lanterna del drago nel distretto di Xicheng a Pechino, capitale della, il 24 febbraio 2024. Persone in tutto il Paese festeggiano la, che quest’anno e’ caduta il 24 febbraio, in un’atmosfera festosa e vivace. (Xin) Agenzia Xinhua

Pechino, 22 feb – (Xinhua) – Nella contea di Binyang, nel Guangxi cinese, la gente ha celebrato la tradizionale Festa di Paolong , letteralmente tradotta come ... (romadailynews)

Pechino, 23 feb – (Xinhua) – Persone si esibiscono nella danza del drago per celebrare l’imminente Festa delle lanterne nel distretto di ... (romadailynews)

Cina: Festa delle lanterne a Putian con un cittadino danese: Putian, 24 feb – (Xinhua) – Niklas, che proviene dalla Danimarca, si e’ immerso nelle vibranti celebrazioni della Festa delle lanterne con la sua famiglia a Putian, nella provincia cinese ... romadailynews

Capodanno cinese 2024 in Olanda, festa ufficiale a L’Aia: Il Capodanno cinese 2024 in Olanda verrà inaugurato questo fine settimana a Chinatown a L’Aia, nonostante di regola il Capodanno sia iniziato il 10 febbraio. Ma la festa in Cina dura quindici giorni e ... 31mag.nl

I fatti del giorno - Nord Africa (5): Lo riferisce il ministero degli Esteri tunisino in una nota. Nel corso del colloquio, Ammar ha espresso i suoi auguri alla Cina in occasione della celebrazione del capodanno cinese. Inoltre, il ... agenzianova