Cina | aumenta produzione di energia da nuove fonti nello Yunnan

La Cina autarchica ha fame di metalli, nel rame è già al 45% della quota globale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Kunming, 24 feb – (Xinhua) – La generazione didanella provincia cinese sud-occidentale delloe’ ammontata a 41 miliardi di kWh nel 2023, in aumento del 56% rispetto all’anno precedente, secondo la succursale dellodi China Southern Power Grid. Il tasso di utilizzo dell’danella provincia ha raggiunto il 99,78% lo scorso anno, ha riferito l’azienda. Attualmente, la capacita’ installata totale di nuovaammonta a 35,9 milioni di kilowatt, pari a circa il 30% del totale. Per perseguire una crescita di alta qualita’ e verde, laha annunciato che si sforzera’ di raggiungere il picco ...

La cinese Luckin batte Starbucks nella corsa al caffé di Pechino: Numeri record nelle vendite nel 2023 con profitti raddoppiati in Cina per la più importante catena locale di caffetterie. Ma nell'attuale contesto difficile per l'economia cinese c ... asianews

Business news: Germania, esportazioni extra Ue aumentate dell'1,3 per cento a gennaio: Le esportazioni della Germania hanno registrato a gennaio scorso un aumento dell'1,3 per cento su base mensile, a 58,9 miliardi di ... agenzianova