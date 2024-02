Ciclismo | Trofeo Laigueglia 2024 | data | orari | diretta tv e streaming

Ciclismo, tra una settimana il trofeo Laigueglia aprirà la stagione: Bonifazio e Garibbo portabandiera del ponente ligure

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il 28 febbraio andrà in scena il. Si tratterà della 61ª edizione della corsa organizzata dalla cittadina ligure, che l’anno scorso vide il francese Nans Peters battere gli azzurri Vendrame e Covi. La partenza è fissata alle ore 11.00 acon arrivo intorno alle 16.00 sempre a. La gara sarà trasmessa intv su Rai Sport, ma potrà essere vista in 207 Paesi diversi in. SportFace.

EUROPA LEAGUE - Milan, Gabbia: "Vincere il trofeo E' doveroso provarci": Dopo aver pescato lo Slavia Praga in Europa League, Matteo Gabbia ha parlato del prossimo avversario del Milan agli ottavi, degli obiettivi rossoneri e del momento che sta attraversando la squadra. "A ... napolimagazine

Ciclismo paralimpico: grandi novità per la corsa. La ’Due giorni del mare’ approda in centro: La gara internazionale di ciclismo paralimpico per la sua 10ª edizione ... A partire dalla Cooperativa l’Abbraccio di Massimiliano Bonocore che metterà in palio il suo IV trofeo e da Acqua Fonteviva ... lanazione

Mario Cipollini al trofeo “Rimembranza” di ciclismo amatoriale Uisp: Mario Cipollini, però, al del trofeo Rimembranza di ciclismo amatoriale Uisp solo per divertirsi: così, dopo aver staccato tutti nella salita finale che porta a Montemassi, a poche pedalate ... grossetosport