“Ciao Silvia | amore mio” | il tenero saluto di Paolo Bonolis alla figlia nella puntata dell’addio di Ciao Darwin

Ciao Darwin, Bonolis: «Silvia, amore mio». Nell’ultima puntata, il saluto del conduttore alla figlia

Ciao Darwin, Paolo Bonolis ringrazia Luca Laurenti: Ciao Darwin, per la finale scontro epico: Darwin Giovanni 8.7 vs Darwin Story Ultimo appuntamento con lo show antropologico di Canale 5: a capitanare le due squadre in gara, Alex Belli e Daniela Marta ... informazione

Ciao Darwin, Bonolis: «Silvia, amore mio». Nell’ultima puntata, il saluto del conduttore alla figlia: «Ciao Silvia, ciao amore mio». Nell’ultima puntata di Ciao Darwin , Paolo Bonolis ha salutato la figlia più grande, Silvia, 21 anni, che si trovava nel pubblico accanto alla madre, ex moglie di Bonoli ... corriere

Paolo Bonolis deluso da un concorrente di Ciao Darwin: “Mi rovina la puntata!”: L’Uomo Rebus ha deluso Paolo Bonolis: cos’è successo stasera su Canale 5 Stasera va in onda l’ultima puntata di Ciao Darwin 9, ma niente paura perché ... lanostratv