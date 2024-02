Ciao Darwin chiude L’addio di Paolo Bonolis

"Per l'ultima volta buonasera", Paolo Bonolis celebra la puntata finale di Ciao Darwin

(Di sabato 24 febbraio 2024): Luca Laurenti eQuesta volta sembra davvero la fine per. Dopo oltre 100 puntate e innumerevoli repliche, ieri sera è giunto al termine definitivo l’irriverente programma condotto dacon Luca Laurenti. “Non vi faccio tutto il pippone dei ringraziamenti, vorrei solo ringraziare due persone per me fondamentali in questa produzione: la regia di Roberto Cenci, l’uomo piccione, e perdonatemi ma il ringraziamento più grande, al termine di una storia che è durata quasi 30 anni, va al maestro Luca Laurenti”. cosìin chiusura di puntata spingendo il “compare” Laurenti al centro dello studio per prendersi l’applauso, per poi riprendere la parola: “Se non ...

Gli ascolti tv di venerdì 23 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai Uno con la seconda puntata di The Voice Senior e Canale 5 con ... (fanpage)

Gli ascolti di venerdì 23 febbraio: chi ha vinto tra The Voice Senior e Ciao Darwin: Gli ascolti tv di venerdì 23 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai Uno con la seconda puntata di The Voice Senior e Canale ... fanpage

Ascolti tv e dati Auditel venerdì 23 febbraio: The Voice Senior batte ancora Ciao Darwin, poi Quarto grado: I dati Auditel di venerdì 23 febbraio 2024: duello tra The Voice Senior con Antonella Clerici su Raiuno e Ciao Darwin con Paolo Bonolis su Canale 5. notizie.virgilio

Il siracusano “Peperino” premiato durante “Ciao Darwin” con il Darwin di Donatello come miglior look: L’influencer siracusano, Gianluca Brunno, meglio conosciuto come “Peperino”, ha vinto il Darwin di Donatello come miglior look nella puntata di Ciao Darwin 9, in onda su Canale 5. Ieri sera a sfidarsi ... siracusanews