Ciao Darwin chiude L’addio di Paolo Bonolis

"Per l'ultima volta buonasera", Paolo Bonolis celebra la puntata finale di Ciao Darwin

(Di sabato 24 febbraio 2024)9 Questa volta sembra davvero la fine per. Dopo oltre 100 puntate e innumerevoli repliche, ieri sera è giunto al termine definitivo l’irriverente programma condotto dacon Luca Laurenti. “Non vi faccio tutto il pippone dei ringraziamenti, vorrei solo ringraziare due persone per me fondamentali in questa produzione: la regia di Roberto Cenci, l’uomo piccione, e perdonatemi ma il ringraziamento più grande, al termine di una storia che è durata quasi 30 anni, va al maestro Luca Laurenti”. cosìin chiusura di puntata spingendo il “compare” Laurenti al centro dello studio per prendersi l’applauso, per poi riprendere la parola: “Se non sbaglio tutto è ...