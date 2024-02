“Ciao amore mio” All’improvviso Bonolis ferma Ciao Darwin | era in prima fila

“Ciao, amore mio!”: il tenero saluto di Paolo Bonolis alla figlia nella puntata dell’addio di Ciao Darwin

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 24 febbraio 2024), lacrime e momenti di commozione ieri, 23 febbraio 2024, per l’ultima puntata della storica trasmissione di Canale 5. Per l’occasione tra il pubblico c’era una persona molto speciale per Paolo. Tanto speciale che a un certo punto il conduttore ha interrotto uno dei giochi per salutare questa figura davanti a tutta Italia. Un momento molto toccante che ha colpito tutti. Un fiume di emozioni ieri per il gesto di Paolo. che ha quasito la trasmissione per rendere un tributo a questa persona in studio.ha fatto un cenno con la mano. In un primo momento nessuno aveva capito cosa stava accadendo. Poi in un attimo è stato tutto più chiaro. Ina guardare dal vivo l’ultima puntata di ...