Ciampino | auto incastrata sui binari travolta da un treno | conducente viva per miracolo

Auto incastrata sui binari travolta dal treno, la conducente si salva poco prima

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 febbraio 2024) Poteva essere una tragedia. Quella che si è verificata ieri, venerdì 23 febbraio, poco prima delle 20 alla stazione di Pantanella, sulla linea Albano-Roma ha rischiato di diventare un dramma. Ambulanza e Vigili del Fuoco (ilcorrieredellacitta.com)Un’in transito suiè rimastae lanon riusciva a proseguire la marcia, intanto però, era in arrivo unche ha travolto la vettura. È stato solo grazie alla prontezza della giovane alla guida, una ragazza di Marino, che è uscita dalla sua Ypsilon per mettersi in salvo che tutto è finito nel migliore dei modi. L’è stata trascinata per un centinaio di metri dalNonostante l’sia stata trascinata per oltre 100 metri lasi era ...