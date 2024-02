Firenze, choc al convegno pro-Gaza: "Sionista", cosa appare sullo schermo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un paragone che fa, letteralmente, accapponare la pelle. Che va ben oltre il dissenso per l'azione militare di un Paese, per altro, da sempre amico dell'Italia. Undove il confronto, il dibattito e il rispetto sembrano essere stati concetti dimenticati. "La stessa mentalità che ha permesso l'antisemitismo contro il popolo ebraico in Europa è la stessa che sta permettendo questo Olocausto contro il popolo palestinese”. Lo ha detto Mustafa Barghouti, membro del Consiglio legislativo palestinese, intervenendo alla Conferenza internazionale ‘Pace e giustizia in Medio Oriente, focus Palestina' tenutasi a Firenze. Ma non basta. "Siamo stati sottoposti a 57 anni di occupazione militare, che è diventata l'occupazione più lunga della storia moderna, oggi siamo sottoposti a un apartheid molto peggiore di quello del Sudafrica - ha aggiunto Barghouti - E siamo vittime del ...