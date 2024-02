Chiara Ferragni rompe per la prima volta il silenzio dopo il pandoro gate | la prima intervista

Chiara Ferragni rompe il silenzio: "In due mesi sono cambiate molte cose..."

Chiara Ferragni, la prima intervista dopo gli scandali: «Si è parlato di me come se incarnassi ogni male di questo Paese»: È il Corriere della Sera ad aver intercettato Chiara Ferragni per la sua prima intervista dopo i problemi delle ultime settimane. Le accuse aver praticato pratiche commerciali scorrette, il pandoro, i ... rollingstone

Chiara Ferragni torna a parlare: "Sono stata zitta per troppo tempo". E Fedez: "I figli la priorità": Pochi giorni prima di scoprire che la favola dei Ferragnez era finita, Chiara Ferragni rilasciava un'intervista al Corriere della Sera. Non si sapeva ancora che Fedez aveva lasciato il super attico di ... gazzetta

Chiara Ferragni: «Sono stata zitta per troppo tempo. Fedez In tanti weekend non c'è stato. Voglio proteggere i miei figli»: Anche Chiara Ferragni rompe il silenzio. «Sono stata zitta per troppo tempo. La priorità è proteggere la famiglia e i figli», dice l'influencer parlando del suo rapporto con Fedez, in un'intervista ... ilmessaggero