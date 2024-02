Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla crisi con Fedez

Chiara Ferragni rompe il silenzio: «La priorità è proteggere figli e famiglia. Fedez? In tanti weekend non c'è

dopo il famoso pandoro gate per la prima volta Chiara Ferragni affronta l'argomento in un' intervista rilasciata al Corriere della Sera L'articolo Chiara ... (novella2000)

Chiara Ferragni: «Sono stata zitta per troppo tempo. Fedez In tanti weekend non c'è stato. Voglio proteggere i miei figli»: Anche Chiara Ferragni rompe il silenzio. «Sono stata zitta per troppo tempo. La priorità è proteggere la famiglia e i figli», dice l'influencer parlando del suo rapporto con Fedez, in un'intervista ... ilmessaggero

La difesa di Chiara Ferragni: "Per due mesi si è parlato di me come di una criminale": Così l'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni in un’intervista al Corriere della Sera in edicola oggi. Nell’intervista Chiara ripercorre il 'caso Balocco' dal 15 dicembre scorso, quando ... huffingtonpost

Fedez al party di Donatella Versace, le foto con Gigi Hadid, i sorrisi (forzati) e i difficili giorni da single: La prima uscita pubblica per Fedez dopo la notizia della separazione da Chiara Ferragni è per partecipare alla sfilata dell'amica Donatella Versace: «Mi è molto vicina in questo momento», ha spiegato. ilgazzettino