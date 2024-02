Chiara Ferragni rompe il silenzio e parla del rapporto con Fedez | “Ora devo proteggere i miei figli”

Chiara Ferragni rompe il silenzio: «La priorità è proteggere figli e famiglia. Fedez? In tanti weekend non c'è

(Di sabato 24 febbraio 2024) “La priorità èla famiglia e i". Cosìdel suocon(che ieri è stato fermato per strada, leggi qui) in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera. Il colloquio con l'influencer risale a martedì, 20 febbraio, quando la notizia della presunta separazione tra i due non era ancora trapelata, leggi qui). "Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari", ha detto ai giornalisti rispondendo alle domande sulla mancata presenza al suo fianco da parte del rapper nelle ultime settimane. Nella lunga intervista con il quotidiano milanese,...

