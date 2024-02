Chiara Ferragni per la prima volta replica alla vicenda del pandoro gate e non solo e racconta la sua versione dei fatti

Chiara Ferragni su TikTok: «Piena di tutte le sfighe di questo periodo». Dalla Fashion Week a Fedez, cosa succ

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sulle pagine de Il Corriere della Seranon si è espostain meritocrisi coniugale, ma ha ancheto per lala suadei fatt in meritodel, e non. L’imprenditrice digitale ha voluto spiegare cosa intendesse per “errore di comunicazione”: Ci siamo resi conto che alcuni processi di analisi interna avrebbero potuto essere gestiti meglio. E stiamo lavorando per migliorare alcuni profili organizzativi. (…). (…) Non eravamo strutturati abbastanza. Siamo tutti giovani, principalmente sotto i 40 anni. Il mondo in cui opero è nato con noi e noi avevamo la presunzione molto naif di fare un lavoro ...

“Fedez? Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato Comunque, è mio marito, e secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è ... (metropolitanmagazine)

Chiara Ferragni: "La priorità è difendere la famiglia. Fedez in tanti weekend non c'è stato. Comunque, è mio marito": Oggi Fabrizio Corona aveva la sua 2797 udienza in tribunale. La sua avvocatessa Cristina Morrone, lo attendeva per l’udienza delle 12. In un video pubblicato sui social l’imputato si è presentato alle ... informazione

Fedez con Gigi Hadid alla festa Versace (senza Chiara Ferragni): lui ha la faccia triste e lei posta un cuore: La prima uscita pubblica per Fedez dopo la notizia della separazione da Chiara Ferragni è per partecipare alla sfilata dell'amica Donatella Versace: «Mi è molto vicina ... leggo

Chiara Ferragni e Fedez, lei lo ha cacciato di casa: in queste ore si sono rincontrati, ma la separazione potrebbe non essere definitiva: Chiara Ferragni aveva bisogno di staccare. Già da tempo il suo matrimonio con Fedez non navigava in acque tranquille, ma la vicenda giudiziaria in cui è coinvolta, le ... ilmessaggero