Chiara Ferragni parla del suo rapporto con Fedez | “Ora devo proteggere i miei figli”

Chiara Ferragni e Fedez separati, la mamma del rapper: “Ci auguriamo che vada tutto bene”

(Di sabato 24 febbraio 2024) “La priorità èla famiglia e i". Cosìdel suoconin un'intervista esclusiva al Corriere della Sera. Il colloquio con l'influencer risale a martedì scorso, 20 febbraio, quando la notizia della presunta separazione tra i due non era ancora trapelata. "Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari", ha detto ai giornalisti rispondendo alle domande sulla mancata presenza al suo fianco da parte del rapper nelle ultime settimane. Nella lunga intervista con il quotidiano milanese,- che quel giorno aveva ancora la fede al ...

“Fedez? Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato Comunque, è mio marito, e secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è ... (metropolitanmagazine)

Chiara Ferragni: "La priorità è difendere la famiglia. Fedez in tanti weekend non c'è stato. Comunque, è mio marito": Oggi Fabrizio Corona aveva la sua 2797 udienza in tribunale. La sua avvocatessa Cristina Morrone, lo attendeva per l’udienza delle 12. In un video pubblicato sui social l’imputato si è presentato alle ... informazione

Fedez con Gigi Hadid alla festa Versace (senza Chiara Ferragni): lui ha la faccia triste e lei posta un cuore: La prima uscita pubblica per Fedez dopo la notizia della separazione da Chiara Ferragni è per partecipare alla sfilata dell'amica Donatella Versace: «Mi è molto vicina ... leggo

Chiara Ferragni e Fedez, lei lo ha cacciato di casa: in queste ore si sono rincontrati, ma la separazione potrebbe non essere definitiva: Chiara Ferragni aveva bisogno di staccare. Già da tempo il suo matrimonio con Fedez non navigava in acque tranquille, ma la vicenda giudiziaria in cui è coinvolta, le ... ilmessaggero