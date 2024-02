Chiara Ferragni | «La priorità è proteggere la famiglia e i figli»

Chiara Ferragni, la priorità difendere figli e famiglia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 24 febbraio 2024)si apre in un’intervista al Corriere della Sera. L’influencer parla del suo rapporto con Fedez: «Lalae i» Quando ancora la notizia della presunta separazione trae Fedez non era trapelata, l’influencer, il 20 febbraio scorso, aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. «Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari», così aveva risposto ai giornalisti che si sono chiesti il perché dell’assenza del cantante, suo marito, al suo fianco nelle ultime settimane., durante ...