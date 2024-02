Chiara Ferragni | la priorità difendere figli e famiglia

Fedez e la separazione da Chiara Ferragni: “La priorità sono i miei figli”

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Laè proteggere lae i". Cosìparla del suo rapporto con Fedez in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera. Il colloquio con l'influencer risale a martedì scorso, 20 febbraio, quando la notizia della presunta separazione tra i due non era ancora trapelata. "Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari", ha detto ai giornalisti rispondendo alle domande sulla mancata presenza al suo fianco da parte del rapper nelle ultime settimane.