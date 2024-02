Chiara Ferragni | la prima giornata da mamma single | le foto a Milano

Chiara Ferragni e Fedez: la prima foto insieme sui social nel 2016

(Di sabato 24 febbraio 2024) È stata unaparticolare per. Per lavolta l'imprenditrice ha risposto pubblicamente alle polemiche scoppiate a dicembre in merito al "caso Balocco", ma soprattutto oggi è stato il primo giorno da vivere dopo la notizia della rottura dal marito Fedez. Da settimane...

Chiara Ferragni si è raccontata in una lunga intervista e per la prima volta ha parlato della vicenda del pandoro gate. (comingsoon)

Ferragni-Fedez, è vera crisi Oltre 10mila follower in più all'annuncio della separazione (ma il giorno dopo ne perdono la metà): La fuga dei follower, dallo scoppio del caso Pandoro, è inesorabile: Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata, ne ha persi in tutto almeno 200mila, e anche la curva dei "seguaci" di Fedez è in ...corriereadriatico

Ferragni toglie Fedez dalla foto profilo. Fedez da solo alla sfilata di Versace. Aria di crisi: Secondo alcune indiscrezioni il rapper se ne sarebbe andato di casa già da alcuni giorni. Su Instagram le foto della influencer senza fede nuziale ...agoramagazine

Chiara Ferragni, il Codacons: «Trasformata in Madre Teresa, intervista imbarazzante»: L'intervista del Corriere della Sera a Chiara Ferragni «è una cosa gravissima, rappresenta un degrado del giornalismo italiano che lascia perplessi e basiti, perché noi tutori dei consumatori ...ilmessaggero