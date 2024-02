Chiara Ferragni indagata | chi sarebbe il super testimone della Procura di Milano

Chiara Ferragni e Fedez, oltre 10mila follower in più all'annuncio della rottura. Cosa dicono i dati su Instag

È stata una giornata particolare per Chiara Ferragni . Per la prima volta l'imprenditrice ha risposto pubblicamente alle polemiche scoppiate a dicembre in ... (today)

Panatta, durissimo sfogo su Fedez e Chiara Ferragni: "Ma che me ne frega!": Poi l'ex campione del tennis italiano ha rincarato la dose su un'altra coppia: "Me ne frega ancora di meno di Chiara Ferragni e Fedez, non li ho mai visti nemmeno per una volta i loro… come si dice, i ...areanapoli

Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez: «Abbi fiducia. Starai bene». Le indagini vanno avanti e spunta un testimone chiave: Insomma, il segnale è chiaro. Ferragni non intende più subire in silenzio, chiede di smetterla con le fake news e passa al contrattacco, come dimostra la scelta di andare ospite di Che tempo che fa da ...leggo

"Fedez si è trasferito dove viveva con l'ex Giulia Valentina": La crisi del matrimonio fra Fedez e Chiara Ferragni tiene banco da ieri su tutti i quotidiani e piattaforme social, dove milioni di follower della coppia seguono con attenzione gli sviluppi della ...sardegnalive