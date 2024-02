Chiara Ferragni e Fedez | la rottura non sarebbe definitiva | cosa è emerso

Chiara Ferragni torna a parlare: "Sono stata zitta per troppo tempo". E Fedez: "I figli la priorità"

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 24 febbraio 2024) Personaggi tv., lanon– Sono giorni difficili per. L’influencer secondo quanto riportato dai principali media avrebbe chiesto al marito di lasciare il loro appartamento. Già da tempo il matrimonio tra i due non navigava in acque tranquille, ma la vicenda giudiziaria che ha travolto, ha reso il clima ancora più teso in casa. Il rapper da qualche giorno non vive più sotto lo stesso tetto della moglie e dei loro figli. Una decisione maturata dall’imprenditrice e che l’artista avrebbe accettato seppur con sofferenza. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:...