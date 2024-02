Chi sono i 30 eroi quotidiani premiati da Sergio Mattarella | dall’anziana che aiutò i migranti di Cutro a Mattia che salvò la piccola di Torino

Ecco chi sono i 30 "eroi del quotidiano" scelti da Mattarella: esempi di impegno civile

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il presidente della Repubblicaha conferito trenta onorificenze al merito, che verranno ufficialmente consegnate durante la cerimonia al palazzo del Quirinale il 20 marzo alle 16,30.persone, tra i 25 e gli 82 anni, che sidistinte per il loro impegno civili edsmo, contro la violenza di genere e per le minoranze e l’inclusione. Tra loro c’è lo chef stellato che abbandona la sua attività per i disabili, l’anziana calabrese che ha aiutato idel naufragio die il più giovane Leonardo, 25 anni, sulla sedia a rotelle, che ha pronunciato un discorso diventato virale in rete. Infine tra le onorificenze si ricorda la signora Licia, 88 anni, che aiuta i detenuti. Tra i nomi spunta anche quello diAguzzi, ...