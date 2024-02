Chi rischia in Sardegna Mieli svela il risiko delle Regionali

Otto e mezzo, Paolo Mieli: "Chi rischia nelle elezioni in Sardegna"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Manca solo una manciata di ore al voto per le elezioniin. Centrodestra e centrosinistra si sfidano attraverso i loro candidati Paolo Truzzu e Alessandra Todde. Ma chi è chedavvero in questa delicata tornata elettorale. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Otto e mezzo" in onda il 24 febbraio su La7. Ospite di Gruber in studio è stato Paoloche ha parlato esplicitamente di Giorgia Meloni. "In queste elezioni sarde l'unica persona cheveramente è Giorgia Meloni - ha detto- Perché gli altri se perdono ciccia. Se, invece, il candidato del centrodestra perde, Meloni fa veramente una figuraccia e può essere una cosa che è paragonabile a quando Salvini vinceva vinceva finché arrivò alle elezioni dell'Emilia e lì ha sbattuto ...

