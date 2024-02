Chi è Pietro Romano | il padre di Stefania Orlando | “È un magistrato e avvocato di successo”

Chi è Pietro Romano, il padre di Stefania Orlando? Età, lavoro e moglie • TAG24

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 febbraio 2024)è nata a Roma il 23 dicembre 1962: bella ed intraprendente,ha lasciato la casa dei genitori a soli 18 anni per seguire l’amore. “Mi sono mantenuta facendo la modella e poi l’agente immobiliare” racconta.è la figlia del, giurista e professore universitarioe di Annamaria. Ha due fratelli maggiori, Gianni, un artista che vive a Parigi, e Fabio Massimo. In un’intervista, le è stato chiesto chi ringraziasse per la sua vita attuale, eha risposto senza esitazioni: “I miei genitori”. Figlia minore di Biagina (che preferisce farsi ...