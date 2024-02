Chi è Jasmine Paolini, la lottatrice che con il trionfo di Dubai rianima il tennis femminile azzurro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Da Castelnuovo Garfagnana a, passando per Melbourne e Portorose. È stato un viaggio lungo, articolato, complicato, in cui abnegazione e sacrificio hanno avuto la meglio su delusioni e amarezze. Questa è la parabola di, la nuova campionessa del prestigioso WTA 1000 di. Il primo titolo 1000, il secondo in totale di tutta la carriera. Il successo in rimonta sulla russa Anna Kalinskaya per 4-6 7-5 7-5 consente alladi entrare in top 15, esattamente alla posizione 14 del mondo, e di rimettere ilitaliano sotto la luce dei riflettori. Se infatti la racchetta maschile (tra Coppa Davis e Jannik Sinner campione agli Australian Open) è ormai ai vertici delmondiale, il movimento ...