Chi è il leader più amato Ultimo sondaggio | sinistra senza scampo

Giorgia Meloni è il leader più concreto in Ue: il premier promosso a pieni voti dalla testata giornalistica Politico

(Di sabato 24 febbraio 2024) Giorgia Meloni resta lapiù apprezzata dagli italiani. Dietro di lei Antonio Tajani, Giuseppe Conte ed Elly Schlein. È quanto emerge da unDire-Tecnè con interviste effettuate il 22 e 23 febbraio 2024. Con il 44,1% delle preferenze ladi Fratelli d'Italia si conferma al primo posto (+0,1 rispetto a sette giorni fa), seguita dal segretario di Forza Italia al 34,3 (+0,3%). IlM5S, Giuseppe Conte, è al 30,9% (+0,1), tallonato dalla segretaria Pd, Elly Schlein, al 29,4% che perde il suo consenso dello 0,1. Perde lo 0,1 anche il leghista Matteo Salvini, che scende al 28,6%. Seguono Maurizio Lupi al 23,7% come Emma Bonino, Carlo Calenda (21%), Angelo Bonelli (15,4%), Nicola Fratoianni (15,3%), Matteo Renzi (14,8%). Per quanto riguarda i partiti, Fratelli d'Italia è ancora il primo ...

