Chelsea-Liverpool, finale League Cup: tv, formazioni, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 24 febbraio 2024)è ladiCup e si gioca domenica alle 16:00. Dove vederla in tv, le probabilie il pronostico Per ilè l’unica occasione in questa stagione di prendersi un trofeo e riscattare un’annata che fino al momento è stata deludente. Anzi, forse è riduttivo dire in questo modo: i Blues di Pochettino hanno sbagliato tutto per l’ennesima volta e a febbraio – ma già da prima – si trovano senza nessuna possibilità di entrare in Europa il prossimo anno e con la sensazione che si debba di nuovo mettere mano al portafoglio per ribaltare la rosa. L’occasione del riscatto, quindi, anche se come ben si può immaginare contro ilnon sarà semplicissimo. Pochettino e Klopp, guidano rispettivamentee ...