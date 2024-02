Cessate il fuoco in Palestina e in ucraina | anche l' Umbria invoca la pace

Verona per il cessate il fuoco: «Stop alla follia criminale delle guerre»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Perugia, 24 febbraio 2024 - Tanti studenti, masindacalisti e cittadini di tutte le età. Oggi è la giornata nazionale di mobilitazione per ililine in, promossa dalle coalizioni di associazioni pacifiste Europe for Peace e AssisiGiusta per riaffermare l’impegno contro le guerre e il riarmo, che oltre a distruggere vite e la convivenza tra i popoli, distruggono l’economia, bruciano posti di lavoro, diritti e ambiente.l’si è mobilitata con due manifestazioni organizzate a Perugia (in piazza Italia) e a Terni (in piazza Valnerina) promosse a livello territoriale da un’ampia rete di sindacati e associazioni. “L’Italia deve dire basta alla guerra - si legge nell’appello dei promotori - Ormai le ...

