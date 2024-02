Cesano Boscone: litiga con l'ex allenatore del figlio e gli spacca il naso con una testata

(Di sabato 24 febbraio 2024)(Milano), 25 febbraio 2024 – Dissapori tra une un genitore nati sul campo da calcio e finiti con un’aggressione. All’origine, c’è un episodio che al padre del giovane calciatore, classe 2015, non era andato giù. Il bambino, allenato fino a qualche giorno fa dal mister aggredito, aveva raccontato al padre che l’lo aveva trattato male, mettendogli le mani addosso. "Niente di vero - racconta l’della Idrostar, società diche ha squadre in diverse categorie, maschili e femminili, di tutte le età -, non ho mai fatto nulla di simile e mai mi sognerei di farlo". Secondo la ricostruzione, il bambino avrebbe mandato a quel paese il mister che, in risposta, lo ha richiamato. Ieri mattina, durante una partita dei ...