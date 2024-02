Centese e X Martiri a duello. Una sfida per il primato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) E’ Davide contro Golia al "Bulgarelli" di Cento, tra la capolista in testa fin dalla prima giornata, e la X, staccata di una sola lunghezza. A livello di prestigio non c’è confronto: la Cento del pallone vanta trascorsi tra i professionisti e aspira a calcare palcoscenici ben più importanti, di fronte c’è una squadra rampante e ambiziosa, retrocessa l’anno scorso ma che ambisce a tornare in Promozione. Contano soprattutto i valori tecnici, che vedono i padroni di casa favoriti, ma con i rampanti biancazzurri pronti ad approfittare dello scontro diretto. "Non ci sentiamo vittima sacrificale – mette in chiaro il direttore sportivo della X, Riccardo Alberani – ce la giocheremo, senza timori reverenziali. A Porotto, all’andata, avevamo fatto una bella partita: in vantaggio nel primo tempo, fummo raggiunti all’inizio del secondo tempo ...