Cementificio Il nuovo libro sul ’Titano’

"Il Titano del Chianti": dalla presentazione del libro sul cementificio di Testi anche spunti per il futuro

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ha rappresentato per oltre un secolo il simbolo industriale in un Chianti che era forte vocazione mezzadrile prima e vinicola e agrituristica oggi. Ilex Sacci di Testi, a Greve in Chianti oggi è in gigante con i piedi di cemento, immobile, chiuso per sempre. È "Il Titano del Chianti" come lo definisce ildi Andrea Giuntini appena uscito per Polistampa e finanziato dalla Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Artigiana di Greve in Chianti. Il volume, che è in vendita presso i negozi Coop di Greve e Panzano, recentemente presentato alla casa del popolo di Greve, narra la "storia inedita del" come recita il sottotitolo del volume che è anche una ricerca di storia economica della Toscana. La presentazione delper parlare di riconversione sostenibile dell’area e di proposte di ...