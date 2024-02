Celta Vigo | Benitez | «Il mio futuro? Le prossime tredici partite…»

Benitez: "Ci aspettano 13 finali. Preoccupato per il futuro? Ho tre anni di contratto"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Rafa, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match de La Liga contro il Cadice Rafa, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match de La Liga contro il Cadice. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Mio? Lepartite e altri tre anni. Ho ben chiaro questo e voglio che lo abbiano tutti. Dobbiamo essere uniti e lavorare insieme affinché il progetto cresca e si pongano delle basi. Ne sono convinto e lo ripeterò altre mille volte».

Quanto guadagna Gabri Veiga in Arabia Saudita: Gabri Veiga fa parte di quei giocatori che in estate hanno preso un volo di sola andata per l`Arabia Saudita: `Non sono venuto qui per i soldi` aveva detto il trequartista. calciomercato

Brutto infortunio per Gabri Veiga con l'Al Ahli: più di due mesi di stop: Non sta andando benissimo l`avventura di Gabri Veiga in Arabia Saudita. Il trequartista spagnolo ha firmato in estate con l`Al-Ahli, ma adesso è costretto a rimanere. calciomercato

Cadice-Celta Vigo, il pronostico de LaLiga: Under dietro l’angolo: Riflettori puntati sulla sfida salvezza della 26ª giornata de LaLiga, dove all'Estadio Nuevo Mirandilla si sfideranno Cadice e Celta Vigo. Contesa in ... footballnews24