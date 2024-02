Cellulare a scuola, il divieto non mette tutti d’accordo: “Non si può estromettere un elemento che accompagna quotidianamente i nostri ragazzi”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Stop all'uso delin classe, anche per fini didattici: è quanto prevedono le nuove linee guida del Ministero dell'Istruzione sulla cittadinanza, in fase di definizione. La misura, che riguarda le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, rappresenta un cambio di rotta rispetto al passato, quando l'utilizzo del telefono a scopo didattico era ammesso. L'articolo .

No al cellulare e ai tablet nelle scuole d’infanzia e alle medie, anche per fini didattici. Si potranno usare i palmari solo alla primaria. così ha ... (ilfattoquotidiano)

Studente giù dalla finestra del liceo dopo un “2” ad Ancona: indagine per «istigazione al suicidio»: ANCONA Per lo studente che si è gettato nel vuoto dopo un brutto voto, il ministero dell'Istruzione ha deciso di inviare gli ispettori nella scuola. Si sono presentati già ieri ... ilmessaggero

Salerno, il pusher 14enne era appena tornato a scuola dopo tre mesi di assenza: Tornato a scuola dopo mesi di assenze reiterate, s’è fatto arrestare con la droga dello zaino. Il baby pusher fermato mercoledì davanti all’Istituto superiore ... ilmattino

A scuola senza smartphone, stretta per elementari e medie. I dirigenti genovesi: “Non è una soluzione”: Con una circolare il ministro Valditara anticipa le nuove linee guida che sconsigliano l'uso degli smartphone in classe anche per scopi didattici ... genova24