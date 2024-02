Cedeva droga nel Rione Berlingieri a Napoli: 14enne arrestato

(Di sabato 24 febbraio 2024): sorpreso a cederenel. Aveva con se oltre 230 grammi ditra hashish e marijuana Sorpreso a cederenel. Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante servizi anti, hanno notato in via Monte Nevoso un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa dal sottosella di uno scooter, lo ha ceduto in cambio di denaro ad una persona. Quest’ultima si è allontanata frettolosamente. I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando l’indagato, trovato in possesso di 280 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Nel sottosella, invece, trovate 75 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 100 grammi e 25 pezzi di hashish del peso ...

