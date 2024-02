Cedeva droga in via Torino a Napoli: arrestato 37enne

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lo hanno sorpreso mentrein Via. Con se aveva dodici grammi di marijuana e sei grammi di hashishin via. Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, in via, hanno notato un soggetto che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro. I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’acquirente che l’indagato. Hanno trovato il primo in possesso di una bustina di marijuana appena acquistata, mentre il secondo era in possesso di undici bustine della stessa sostanza del peso di circa dodici grammi, di quattro pezzi di hashish del peso di circa sei grammi e di settanta euro, chiaro provento ...