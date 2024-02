C’è posta per te | storie della sesta puntata | amante delusa | famiglie divise e ospiti

C'è posta per te 2024: ospiti stasera sesta puntata, 24 febbraio

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ledi C' èper te, di stasera 24 febbraio, come sempre tornano al centro del sabato sera di Canale 5. Nel programma condotto da Maria De Filippi, tra emozioni e sorprese non mancheranno le vicende familiari che appasioneranno il pubblico da casa: ecco cosa vedremo stasera. C’èper te,del 24 febbraio 2024 Durante ladi C' èper te, il programma storico di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, assisteremo ad una nuova carrellata di. Tra glidel nuovo appuntamento ci saranno Il Volo, reduci da Sanremo 2024 e Alessandro Siani. Due, ...