C’è posta per te 2024 | ospiti puntata 24 febbraio

C'è posta per te 2024, stasera su Canale 5: ospiti sesta puntata, le anticipazioni del 24 febbraio

(Di sabato 24 febbraio 2024) Stasera, sabato 24, C’èper te sarà in onda in prima serata su Canale5 con una nuovadella 27esima stagione, come sempre guidata da Maria De Filippi, capitano del people show più visto della tv italiana. Come da tradizione, il programma ospiterà sia gente comune, che vip. Stasera i vip saranno: Nelladi sabato 24sarannoin particolare il trio lirico Il Volo, ovvero Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, reduci dal Festival di Sanremo. E poi l’attore comico, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Alessandro Siani che invierà laad una ospite davvero speciale. Quale sarà l’ascolto delladi C’èper te ...