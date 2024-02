C' è Posta | figlio ripudia madre e lei sbrocca | «Distrutta la vita per te»

Vivienne a C'è Posta Per Te, incinta e il padre la caccia: "Non ti perdono"

(Di sabato 24 febbraio 2024) La storia di C'èPer Te di sabato 24 febbraio 2024 ha generato forti reazioni sui social. In studio si è presentata una famiglia di San Giorgio Ionico, ricca di conflitti, risentimenti e difficoltà relazionali. Aldo e Iva sono ladi Micaela, Cristina ad Emanuela. Tutti sono lì per Fabio,di Iva. La vicenda inizia due anni fa quando il padre di Fabio lasciò la famiglia. In seguito, dopo l'incontro tra Iva e Aldo, nacquero le altre figlie. La tranquillità familiare è stata interrotta dall'arrivo di Valeria, l'attuale moglie di Fabio. Dopo appena due settimane dalla loro conoscenza, Valeria ha chiesto di incontrare i genitori di Fabio e si è trasferita da lui dopo soli due mesi. Da quel momento, Fabio ha cambiato i suoi modi di fare diventando distaccato e freddo nei confronti della, del padre e ...