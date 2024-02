Cattaneo, debito dell'Enel ancora giù nel 2024

(Di sabato 24 febbraio 2024) "La situazioneria" di"è nota, la nostra ambizione è stata di ridurlo e siamo certi che entro quest'anno sarà in linea con i peers, anzi anche migliore. Inoltre lavoriamo per realizzare una maggiore efficienza per crescere". Così l'Ad diFlavioin un talk dedicato all'energia durante un eventoa Scuola di formazione politicaa Lega.