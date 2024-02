Catania | arrestato dai Carabinieri un pusher di metanfetamine

Sorpreso dai Carabinieri a rubare avocado: arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 Non si fermano le attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti operate da parte dei militari dell’Arma di, volte a contrastare una delle maggiori fonti di approvvigionamento della criminalità organizzata. In tale contesto, idel Nucleo Operativo della Compagnia diPiazza Dante hanno avviato tutta una serie di mirate azioni info-investigative, che hanno portato all’arresto di un ragazzo di 25 anni di origini mauriziane, residente nel quartiere San Cristoforo a, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare gli investigatori, che nel 2021 avevano già sorpreso ilintento a smerciare cocaina e marijuana, hanno quindi organizzato un dispositivo di ...