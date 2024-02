Caserma Gdf: "Resti a Gorgonzola". Esplode il caso, duello tra sindache

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un trasloco complesso ma da anni annunciato nel Comune accanto, e ora una delibera che riapre i giochi, "la Finanzain città": frae Cassina de’ Pecchi, assolutamente inatteso, ilcontesa". Da oltre sette anni, e a cavallo di due amministrazioni comunali, il Comune di Cassina opera per il trasferimento delle Fiamme Gialle dall’attuale sede gorgonzolese di via Buonarroti, a Cassina, dove la giunta di Elisa Balconi ha designato allo scopo la vecchia scuola di Sant’Agata e investito su carta quasi 4 milioni di oneri di urbanizzazione dall’ex Nokia. Il rilancio diarriva a sorpresa via delibera, approvata l’altra sera in giunta: "Atto di indirizzo per l’avvio di un percorso che porti ad individuare sul territorio comunale un’area da ...