Carnevale di Viareggio | il carro vincitore è ‘Va dove ti porta il cuore’ di Allegrucci

Carnevale di Viareggio, chi è il carro vincitore e tutte le classifiche

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – E’ Jacopocon il suo‘Vatiilildella prima categoria deldi2024. Al secondo posto ‘Ascolta ragazzo’ di Massimo e Alessandro Breschi, e al terzo 'Bla Bla Bar’ dei fratelli Cinquini. E’ quanto stabilito prima dell’ultimo corso che si è svolto in notturna sotto una pioggia battente. Per la seconda categoria primo posto per ‘All you can eat’ di Matteo Raciti, per le mascherate di gruppo ‘Insieme sotto lo stesso cielo’ di Silvano Bianchi, e per le maschere isolate ‘Ordinaria follia’ di Andrea Giulio Ciaramitaro. Il corso mascherato è stato dedicato agli studenti coinvolti negli incidenti con le forze dell'ordine ieri a Pisa e Firenze. Hanno ...