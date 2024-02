Carlo Calenda in tour per conto di se stesso | le surreali immagini da Kiev | Guarda

Carlo Calenda, surreale a Kiev: in tour per conto di se stesso

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nel trolley, al buio verso l'aeroporto di Ciampino direzioneha infilato la pace nel mondo. Ma non solo, e ci arriviamo. Il leader di Azione è volato in Ucraina col suo vice, Ettore Rosato, per una serie di incontri istituzionali e diplomatici: prima col viceministro per la Ricostruzione, poi con quello alle Infrastrutture. Di seguito è toccato al presidente della commissione parlamentare Affari esteri.sarà decisivo per la pace tra Putin e Zelensky? Incrociamo le dita. Forza, sei tutti noi! L'emozione è tanta, ci scusi per l'eccesso di confidenza. Nello zaino, invece, portato su una sola spalla come gli adolescenti – la foto gliel'ha scattata Rosato - dubitiamo che il leader di Azione abbia ficcato l'ultimo libro di Renzi, “Palla al centro”, per ingannare il tempo tra le due capitali. ...