Cariche sui cortei degli studenti pro-Palestina | Siulp | “A Pisa e Firenze abbiamo perso tutti”

Cariche della polizia sui cortei dei ragazzi pro-Palestina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – "Ieri asi sono verificati eventi che dovrebbero indurrea riflettere in modo profondo e pacato, per evitare che quelle scene si possano ripetere ancora nel futuro. Giacché quando si verificano questi fatti,". Felice Romano, segretario generale del, interviene sulle polemiche scaturite dalledella polizia durante ipro. "Halo Stato - ammette Romano - che non è riuscito a evitare che si verificassero; hala democrazia, perché quando dei cittadini hanno bisogno di violare le norme e i regolamenti per dimostrare ...