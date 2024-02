Cariche e manganellate sugli studenti pro Palestina a Pisa e Firenze: cosa è successo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo 30 ore di polemiche infuocate sullecontro gliin corteo pro-Palestina a Pisa, a intervenire per provare a gettare acqua sul fuoco è ilVittorio Pisani. Che sceglie il Tg1 delle 20 per dare la sua versione dei fatti su quanto accaduto ieri nei pressi di Piazza Cavalieri, nella piena zona universitaria di Pisa, ma anche a Firenze: «Alcune iniziative prese nel corsogestione di quei servizi d’ordine pubblico dovranno essere analizzate singolarmente e verificate con severità e trasparenza», annuncia Pisani, nominato aa maggio 2023 dalMeloni. Cui però fa da scudo: «Dietro le scelte operate nella ...

Il corteo degli studenti a Pisa non era autorizzato, e questo ha portato delle "difficoltà operative" nel gestire i "momenti di tensione". Questa è la ... (fanpage)

Il presidente della Repubblica ha chiamato il ministro Piantedosi e gli ha ricordato che "l’autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura sui manganelli ... (fanpage)

Cariche sugli studenti, il capo della Polizia riconosce l’errore: «Prenderemo provvedimenti. Ma il governo non c’entra nulla»: Mattarella richiama Piantedosi: “L’autorevolezza non si misura sui manganelli”. La politica plaude, Meloni in silenzio Di Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sulla scia delle v ...informazione

La sicurezza ha il volto dei diritti. Che il governo ne prenda atto: L'ordine pubblico ed il suo mantenimento sono fra i compiti di uno Stato a garanzia della sicurezza dei cittadini, ma questo non può confliggere con uno dei ...huffingtonpost

Cariche su studenti a Pisa e Firenze, Fratelli d'Italia: "Colpa della sinistra che spalleggia i violenti": Cariche della polizia ieri a Pisa contro gli studenti in corteo pro Palestina e, poi, a Firenze. Mentre le opposizioni insorgono e su quanto è accaduto è intervenuto anche il Capo dello Stato ...adnkronos