Cariche a Pisa | Mattarella a Piantedosi | “No i manganelli ai ragazzi”

Cariche a Pisa, il Presidente Mattarella perde la pazienza: «Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il presidente della Repubblica non ha gradito quanto accaduto nella città toscana durante la manifestazione degli studenti Il Quirinale non ha accettato quanto accaduto a. Quegli studenti trattati in quel modo dai poliziotti, in modo fin troppo aggressivo, non è piaciuto al presidenteche ha alzato il telefono e ha chiamato il ministro dell’Internoper esprimere tutta la sua amarezza per quanto è accaduto. “Icon iesprimono un fallimento”, una parte della nota diramata dal Quirinale il giorno dopo dei fatti di. Il Presidente della Repubblica Sergiocon Matteo, Ministro dell’Interno, in occasione della riunione del Consiglio Supremo di Difesa (Ansa Notizie.com)Una telefonata ...